Opnieuw leerling van Corlaer College positief getest op coronavirus

VIDEO Een mondkapje op school? ‘Nou en, gewoon net als op vakantie’

3 september Bas (14), Brenda (15), Donna (16) en Rozemarijn (16) gingen woensdagochtend voor het eerst naar school met een mondkapje in hun tas. Het Corlaer College in Nijkerk vraagt iedereen de mond- en neusbedekking te dragen in de gangen. Even wennen? ,,Nee hoor, gewoon net als op vakantie.’’