Opnieuw lugubere vondsten in woning Miranda Zitman: familie vindt cirkelzaag met mogelijke lichaamsresten

Wel of niet carbid­schie­ten? Komende week valt het besluit

13 november Verkopers van toebehoren voor carbidschieten zien de verkopen sinds woensdag de lucht ingaan. Maar in Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) is nog geen duidelijkheid of er wel of niet geknald mag worden met melkbussen.