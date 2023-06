Opnieuw onrustige uitgaansnacht in binnenstad Amersfoort: ‘Hopen dat mensen van fouten leren’

#033 Myrna en haar broer Wim brengen staal en kunst samen: ‘Een stoere lijst versterkt mijn schilderij­en’

Een stoere stalen lijst kan een kunstwerk versterken, vindt Myrna van Schoonhorst (53). Daarom is ze onder de naam Staal & Kunst een samenwerking aangegaan met haar broer Wim, die smid is. Zij maakt schilderijen, hij voorziet ze van een robuust frame. Bewerkt of onbewerkt: het is maar net wat de opdrachtgever wil.