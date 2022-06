Opnieuw waterballet in Soest na springen van leiding

Vrouw (24) gereani­meerd na huiselijk geweld, man (26) aangehou­den: kind in woning aanwezig

Een 24-jarige vrouw is dinsdagavond in een woning in Amersfoort gereanimeerd nadat ze zwaar is mishandeld door een 26-jarige man. De verdachte is door de politie aangehouden.

15 juni