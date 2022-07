Oppositiepartijen Leusden: ‘Hoezo zijn windmolens onbespreekbaar?’

Lang niet iedereen in Leusden is tegen windmolens. Dat stellen vier oppositiepartijen in een brief aan het college. Ze hekelen het standpunt van het college dat windmolens ‘onbespreekbaar’ zijn. ‘Wat doen we met inwoners die een andere mening hebben? Negeren wij die meerderheid?’