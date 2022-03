Oproep van boswachters om kwetsbare dieren te beschermen: ‘Blijf op paden, houd je hond aan de lijn’

Het is stralend weer en het voorjaar zit in de lucht, deze middag in bos Birkhoven. In het losloopgebied is het een komen en gaan van baasjes met hun hond. Of ze zich bewust zijn van het broedseizoen? Het oudere stel Alice en Arno die met hun twee teckels door het bos wandelen, wel. ,,Laatst zagen we hier een reetje. Onze honden zouden daar zo achteraan vliegen. Je wilt niet dat een dier zo erg schrikt dat het de weg oversteekt. Verderop komen we daarom bijna niet. Of we houden de honden aangelijnd.’’