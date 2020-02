Oproep vuilophaaldienst Rova: stop met het dichttapen van kliko’s

Diaconaal inloophuis in Soest voor een luisterend oor en gezellig­heid

11 februari Met ingang van 2 maart opent in Soest het Diaconaal Inloophuis Soest. Iedereen kan daar in De Binnenhof aan de Veenbesstraat 2 binnenlopen voor koffie of thee, een praatje, een goed gesprek of voor het ontmoeten van andere mensen.