Optocht om aandacht te vragen voor islamitische begraafplaats: ‘We verwachten zeker 300 mensen’

FOTOSERIE Even nagenieten: zo vierden 30.000 toeschou­wers afgelopen weekend carnaval in de regio

Nog nooit was het zo druk tijdens een optocht in carnavalminnend Hoogland, als gisteren. Naar schatting stonden zo’n 30.000 toeschouwers langs de route. Was jij er één van? Kijk of je op de beelden staat, geschoten door fotograaf Nico Brons.