Opvang minderjarige vluchtelingen Van der Valk Leusden met halfjaar verlengd en aantal plekken uitgebreid

Minderjarig en alleenstaand

De gemeente Leusden heeft hiermee ingestemd. Er is nu plek voor 110 vluchtelingen in het hotel. Er worden alleenstaande minderjarige vluchtelingen opgevangen. Zij hebben in Nederland nog geen status en gaan de asielprocedure in. De minderjarige vluchtelingen krijgen een voogd. Dat gebeurt via het NIDOS, de voogdijinstelling voor deze jongeren. Het COA zorgt ervoor dat de opvang op een veilige wijze en ordentelijk verloopt. Er is dag en nacht begeleiding aanwezig, die de jongeren helpt in hun asielproces en tevens toeziet op de gang van zaken in en om de locatie. Het COA is ervaren in de opvang van deze doelgroep.