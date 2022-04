Opvang Oekraïense vluchtelingen mega-taak voor Amersfoort: ‘We missen overzicht’

Column Als Jeroen zijn kinderen belt, krijgt hij geregeld een appje terug: ‘Waarom bel je me?’

Interessant verhaal van de week, over het gebruik van digitale hulpmiddelen op de Evangelische Hogeschool. Of beter gezegd, het níet gebruiken ervan. Zowel laptop als smartphone is niet welkom. Het is goed om te beseffen dat je ook op een andere manier met elkaar kan omgaan dan via Whatsapp, Snapchat of Instagram.

