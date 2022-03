Opvang vluchtelingen in Amersfoort vooral bij mensen thuis, nog geen grote opvanglocaties

In Amersfoort komen vluchtelingen uit Oekraïne vooralsnog vooral bij particulieren terecht. Er is nog niets bekendgemaakt over grotere, centrale opvanglocaties in de stad.

Dat blijkt uit een brief die het college van Amersfoort woensdag aan de gemeenteraad heeft gestuurd. In de Jaarbeurs in Utrecht is nu een hal ingericht voor de eerste opvang. Van daaruit worden de mensen verspreid over de verschillende gemeenten. Het is de bedoeling dat iedere veiligheidsregio de komende tijd minimaal duizend vluchtelingen onderdak biedt. Of er in Amersfoort een grotere opvanglocatie komt en zo ja waar, zal de komende dagen blijken.

In Amersfoort zijn tot nu toe naar schatting zeventig Oekraïense vluchtelingen opgevangen. Die zijn allemaal ondergebracht bij particulieren, veelal familieleden of kennissen. Mensen die hulp willen bieden of als gastgezin mensen willen huisvesten, kunnen dat melden via de landelijke organisaties (Vluchtelingenwerk) of via vluchtelingen@amersfoort.nl

‘Ga er niet naartoe’

Amersfoorters bieden massaal spullen aan. Velen willen ook naar de Oekraïense grens rijden om daar mensen op te halen, maar dat wordt door de overheid met klem afgeraden: ‘Het reisadvies is rood. Dat betekent dat het te gevaarlijk is om daar naartoe te reizen. Wat uw situatie ook is: ga er niet naartoe. Gaat u toch? Dan is dit uw eigen verantwoordelijkheid. Het ministerie van Buitenlandse Zaken kan u niet of waarschijnlijk niet helpen als u in de problemen komt.’

