Organisatie blaast Spakenburgse Dagen nieuw leven in (maar omarmt tradities): ‘Hebben goud in handen’

Onthoofde eend in Nijkerk was mogelijk het werk van dít dier

Een afschuwelijk tafereel vrijdagavond in het Stadspark in Nijkerk: langs het voetpad ligt een onthoofde eend. De kop ligt enkele meters van de romp af en er zijn weinig sporen van een worsteling. Was dit het werk van een dierenbeul of is het dier gegrepen door een vos?