Organiseren zit deze familie in het bloed: van World Jazz Festival tot Marathon Amersfoort en de Pride

Ouders en kinderen die met elkaar breken, het komt vaker voor dan je denkt: ‘Kan enorm botsen’

Overspoeld met reacties is Vera van Brakel (73). Met haar boek over de breuk met haar dochter wilde ze taboes doorbreken en ze vertelde erover in het AD. Nog voor het eerste exemplaar in de winkel ligt, maakt het onderwerp veel los. Niet zo gek, aldus psycholoog Steven Pont.

22 september