Orgel Nicolaaskerk in Baarn na 1 jaar en grootse restauratie van 125.000 euro terug van weggeweest

Na één jaar is-ie er weer: de gigantische orgel in de Nicolaaskerk in Baarn. Het orgel, bestaande uit zo'n tweeduizend orgelpijpen, onderging het afgelopen jaar een grootse restauratie, maar wordt nu langzaam weer teruggeplaatst.

Vorig jaar januari besloot de kerk in Baarn het orgel beschikbaar te stellen voor restauratie. ,,Het was al zo'n 55 jaar in gebruik”, vertelt Mathieu Koren van de orgelcommissie. ,,En wij hebben toen zelf ten doel gesteld om hem zo goed als nieuw terug te krijgen.”

Dat is inmiddels gelukt. Misschien nog zelfs wel beter dan eerst. Het orgel is helemaal uit elkaar gehaald, er zijn stemmen en klanken toegevoegd en wordt nu weer in elkaar gezet. Met de restauratie was wel een groot bedrag gemoeid, vertelt Koren, 125.000 euro om precies te zijn.

Monnikenwerk

,,Maar je kunt je het ook voorstellen dat het een monnikenwerk is om zo'n orgel uit elkaar te halen en in elkaar te zetten. Zo moeten ze in totaal bijna tweeduizend orgelpijpen opbouwen.” De eerste pijpjes zijn in ieder geval donderdag teruggezet, maar de verwachting is dat het orgel pas in de zomer weer helemaal opgebouwd is.

