Oud-wereldkampioen schaatsen fietst mee met Zuiderzee Klassieker in Amersfoort

Dave L. (54) heeft moord op Mike Duif ‘nooit bekend’, aldus zijn advocaat: ‘Ik ben onschuldig’

De 54-jarige David L. heeft de moord op Amersfoorter Mike Duif in 1996, nooit bekend. Dit verklaarde zijn advocaat vrijdag in de rechtbank. Volgens de raadsman zou een politie-informant L. sterke verhalen hebben laten vertellen. ,,Kwam hij hier spontaan mee, of is hij gestuurd?”

16 september