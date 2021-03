Oud-wethouder Theo (55) doet boekje open over alcoholverslaving: ‘Ik dacht alleen maar: wanneer mag dat biertje open?’

Regio Amersfoort kleurt nog altijd VVD-blauw, maar winst is in de ‘hoofdstad’ wel héél erg nipt

18 maart De uitslagen van de verkiezingen in de gemeenten in de regio Amersfoort zijn allemaal binnen. Eemnes (waar de VVD als grootste uit de bus komt) had even na middernacht de primeur voor de provincie Utrecht, Amersfoort (waar het verschil tussen nummer één en twee kleiner is dan ooit) maakte de uitslag om drie uur bekend. Wil je weten hoe jouw gemeente heeft gestemd? Kijk dan gauw hieronder of klik op bovenstaand kaartje.