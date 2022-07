Ouders die kinderopvang verliezen willen snel oplossing: ‘Hopelijk vóór september uitspraak’

Vijftien ouders die een dag of meer kinderopvang verliezen door het personeelstekort bij Ska Kinderopvang, zien af van een kort geding. Ze dienen nu een klacht in bij de Geschillencommissie Kinderopvang. ,,Een rechtszaak, zelfs een kort geding, kan maanden duren. Die tijd is er niet.”

Tweehonderd kinderen die tot nu toe naar een locatie van Ska Kinderopvang gingen, raken per september één of meerdere dagen kwijt. Personeelstekort is de reden voor het vorige maand aangekondigde eenzijdig opzeggen van contracten met ouders. Ska is één van de grootste kinderopvangorganisaties in Amersfoort en omstreken, met vierduizend kinderen.

,,Aanvankelijk was het plan om naar de rechter te stappen, maar omdat een kort geding relatief lang kan duren, is besloten om naar de Geschillencommissie Kinderopvang te stappen. Vijftien ouders hebben zich daar nu bij aangesloten”, zegt initiatiefnemer Koos Dirksen.

Of de uitspraak op tijd komt voor ouders die in de rats zitten omdat hun kind nergens terecht kan, is ‘een uitdaging’ zegt Dirksen. ,,We zijn nu bezig om de klachten te formuleren, daarna gaan we zo snel mogelijk naar de Geschillencommissie voor een spoedprocedure. We hopen voor het einde van de vakantie een uitspraak te hebben.”

Pijnlijk

De inzet: een andere oplossing voor het probleem. De ouders menen dat Ska meer kan doen en meer had kunnen doen om het gedwongen verscheuren van contracten te voorkomen. ,,Zoals op tijd stoppen met het aannemen van nieuwe kinderen. Dat is minder pijnlijk dan kinderen die al opvang krijgen, de deur wijzen”, zegt Dirksen.

Een verschil tussen een gang naar de Geschillencommissie en naar de rechter stappen, is dat er geen beroep mogelijk is. De uitspraak is bindend. ,,We willen snel en definitief duidelijkheid.”

Bekijk onze meest bekeken nieuwsvideo’s in onderstaande playlist:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.