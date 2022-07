Ouders eisen naam en adres van onderzoekers die ‘praatten’ met overleden kinderen op Rusthof

VIDEO Details over geestenja­gers schokken ouders: ‘Hun privacy is beschermd, die van overleden kinderen niet’

De verbijstering bij nabestaanden is zo mogelijk nog groter, nu er meer bekend is over het omstreden paranormale onderzoek op de Amersfoortse begraafplaats Rusthof dit najaar. ‘Het schokkende is dat het niet bij die mensen opkomt dat dit niet kán.’

17 december