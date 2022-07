Ouders horen zondagavond dat er geen opvang is voor de kinderen vanwege de hitte: ‘Niet verantwoord’

‘Aanstaande maandag en dinsdag zijn temperaturen van ruim boven de 30 graden voorspeld. Als kinderopvangorganisatie zorgen we ervoor dat de veiligheid van jouw kind niet in gevaar komt. Met dit soort extreme temperaturen kunnen we dit niet garanderen. Dat vinden we niet verantwoord. In het belang van jouw kindje en onze medewerkers hebben we besloten om een tropenrooster in te stellen', zo laat Ska, de organisatie die kinderopvang biedt in Amersfoort en regio, in een mail weten.