Over tien jaar woningen in Luxool, camera’s op station en nul coffeeshops: coalitie Nijkerk komt met plannen

Vlakbij het openbaar vervoer en vlakbij het centrum: het gebied Luxool, met vooral sportclubs, is hartstikke geschikt voor woningbouw. Tenminste, over een jaar of tien. ‘Bij het spoor is een goede plek om hoge gebouwen neer te zetten’, schetsen CDA, PRO21 en VVD in hun kersverse coalitieakkoord.