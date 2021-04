Overbuurman rijdt met ‘op hol geslagen’ auto Linda's woning in Nijkerk binnen: ‘Het glas lag echt overal in de kamer’

Iedereen die van kunst en cultuur in Amersfoort houdt, kwam Henk een keer tegen

7 april Net toen zijn galerie weer open mocht, overleed Henk. Een slag voor de Amersfoortse cultuur, die hem zo hard nodig had. Hij was zowel een oerdegelijke bestuurder als een ‘creatieveling met humor’. Deze keer in de rubriek Van wieg tot graf het levensverhaal van Henk Logman (1963 - 2021).