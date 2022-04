Overlastgever bekogelt agenten vanaf balkon met bloempotten en slaat agent later in het gezicht

UPDATE Bewoners van senioren­flat in Amersfoort in het holst van de nacht geëvacu­eerd door brand: ‘Ik schrok me rot!’

In een seniorenflat aan de Garietstraat in Amersfoort heeft in de nacht van zaterdag op zondag een grote brand gewoed. Eén bewoner van het complex is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Andere bewoners zijn in het holst van de nacht door de brandweer uit hun appartement gehaald.

10:07