Overleden motorrijder uit Amersfoort blijkt overbuurman van Jeroen te zijn: ‘Diep triest’

Afgelopen week hadden we net samen de hond uitgelaten toen we een rouwauto de straat in zagen rijden. Hij parkeerde hier niet ver vandaan. Nou wonen we hier niet in een dorp, maar als er iemand overlijdt zo vlak in de buurt, dan weten we dat wel. Nu dus even niet. Wie woont daar ook alweer? Ik schaamde mij een beetje dat ik het niet direct wist.