Overleden persoon aangetroffen in woning Nijkerk

dierenbeul actief? Zes katten doordrenkt met frituurvet, dat kan geen toeval meer zijn, toch?

31 oktober Als zes katten in Scherpenzeel doordrenkt in vet of olie bij hun baasje thuiskomen, kun je dan nog spreken van toeval? Scherpenzelers zijn er zeker van: er is een kattenbeul actief. Maar omdat bijna niemand daarvan melding maakt, kan de politie vooralsnog niets.