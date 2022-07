Overstekende kleuter geschept door automobilist in Soest

Warme ontvangst voor klimaatac­ti­vis­ten die ING-kan­toor ‘bezetten’: ‘Willen jullie koffie?’

Net als in zo’n twintig andere ING-kantoren in het hele land werd ook het filiaal aan de Utrechtseweg in Amersfoort zaterdag ‘bezet’ door klimaatactivisten van Extinction Rebellion. Ze werden niet het pand uitgejaagd. Integendeel. ,,Zo vriendelijk worden we zelden ontvangen.’’

17:53