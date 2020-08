Overstekende ree overleeft botsing op A1 niet

wonen Huis te koop: van dit oude washuis huis vol authentie­ke details in Amersfoort is er maar één

2 augustus In de regio Utrecht staan vele woningen te koop. Wekelijks lichten we een bijzonder huis uit. Deze week: de hoge plafonds, glas-in-lood-ramen en plafondornamenten maken van het monumentale pand aan de Lange Beekstraat 6 in Amersfoort een uniek huis vol authentieke details. ,,Van dit huis is er maar één.”