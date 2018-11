Overvallers Rivon Shop in Nijkerk waren jonge jongens

De politie is op zoek naar getuigen en mensen mensen die beschikken over bewakingscamera’s in de omgeving.

Hausse

De overval is er één uit een hausse die de regio al weken in haar greep houdt. Zaterdagavond was snackbar Flinstone aan de Scheltussingel in de Amersfoortse wijk Kruiskamp het doelwit. Vorige week maandag was het raak bij pizzeria Domino’s aan het Prinses Julianaplein in Amersfoort. De weken daarvoor waren afhaalcentrum Good Food in Hooglanderveen, de Jumbo aan het Molenplein in Nijkerk en de Jumbo op het Neptunusplein in Amersfoort doelwit. Het merendeel van deze overvallen vond plaats rond sluitingstijd.