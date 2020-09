Paard gruwelijk verminkt in geslachtsdeel: ‘Het dier moet veel pijn hebben geleden’

Het paard, een zogeheten Gelders Paard, stond op een weiland aan de Duivensteeg in Park Schothorst in Amersfoort. Het is voor de geshockeerde eigenares Herma Bakker zeker dat de verwonding niet door het paard zelf of door andere paarden is veroorzaakt. ,,De dierenarts heeft vastgesteld dat er verwondingen met een scherp voorwerp zijn aangebracht. Het is opzettelijk door iemand gedaan.’’



De marteling heeft waarschijnlijk plaatsgevonden tussen zaterdag 12 en maandag 22 september, zo maakt de politie bekend. ,,Dat klopt wel, maar het lijkt daardoor alsof we tien dagen niet bij de paarden geweest zijn’’, zegt Bakker. ,,We komen er bijna dagelijks, maar we hebben het niet eerder opgemerkt omdat de verwondingen onder de staart zitten.’’