Paard Neelianne overleden aan verwondingen na gruwelijke verminking

Een dierenbeul heeft vorige maand in Amersfoort met een scherp voorwerp ernstige verwondingen aangebracht in het geslachtsdeel van het 26-jarige paard Neelianne. Op 15 oktober is de merrie aan de complicaties van de verwondingen overleden. ,,We hopen nog steeds dat de dader gevonden wordt.”

Klaas Bakker, eigenaar van de stalhouderij in Amersfoort, is er kapot van: ,,Het is echt verschrikkelijk. We hebben zeventien paarden en pony’s en ik heb met ze allemaal een band, maar de band met Neelianne was extra speciaal. Twee dagen voordat mijn vader overleed, gaf hij mij Neelianne cadeau.”

Toen Bakker vorige maand de verwondingen ontdekte, schrok hij erg. De weken erna deed hij er alles aan om de merrie zo goed mogelijk te verzorgen. Hij was dag en nacht bij haar en ook de dierenarts is vaak langsgekomen. ,,We hebben echt alles geprobeerd om haar er weer bovenop te krijgen.” Toch kreeg Neelianne steeds meer last van de complicaties. Ze bleef koorts houden, ze ging steeds minder eten, ze stond steeds minder stabiel op haar benen en ze werd steeds zwakker.

Laatste hinnik

,,We merkten dat het slecht met haar ging, dus besloten we dat ze extra medicijnen zou krijgen”, vertelt Bakker. Zo ver kwam het niet: ,,Ik stond in de stal naar haar te kijken. Ze keek mij aan, hinnikte een laatste keer en toen zakte ze in elkaar. Dat was enorm heftig.”

Niet alleen Klaas Bakker en zijn vrouw hebben veel verdriet, hij vertelt dat ook de andere paarden in de rouw zijn: ,,Ze gedragen zich allemaal anders. Gisteren was een van de paarden zelfs aan het zoeken naar Neelianne. Ze was de alfamerrie, het leidende paard van een kudde van zes paarden.”

Extra speciaal

Bakker vertelt dat ze niet zomaar een paard was: ,,Ze was heel eenkennig. Mijn vrouw en ik konden met haar rijden, maar anderen moesten dat niet proberen. Ze vertrouwde ons volledig. Als we met haar door vuur zouden moeten rijden, zou ze het voor ons doen.” Ook vertelt hij dat het een erg getalenteerd paard was: ,,Ze kon alles. Ze deed mee met Sinterklaasintochten, we konden haar voor een grasmaaier zetten en we konden met haar rijden op trouwerijen of begrafenissen.”

De dierenbeul is nog niet gevonden en dat vindt Bakker vreselijk: ,,De zoektocht is nog wel bezig, maar ik hoor weinig van de politie. Ik wil héél graag dat de dader gestraft wordt.”

