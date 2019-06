Paard valt tijdens rijles in Kootwijkerbroek: studente gewond

updateEen mbo-studente is vanmorgen tijdens een praktijkles met paard en al ten val gekomen. Dat gebeurde in de buitenbak van het Aeres Hippisch Centrum aan de Kapweg in Kootwijkerbroek. Het meisje is met vermoedelijk een hersenschudding naar het ziekenhuis vervoerd.