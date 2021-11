Pallets zijn net Duplo voor Egbert: hij kan er alles van maken voor Google, NOS en zelfs het Songfestival

Vergadertafels, statafels, barkrukken, balies, plantenbakken en zelfs een voetbaltafel… Egbert van Triest maakt het allemaal van pallethout. ‘Think Outside The Pallet’ is het motto van Pop Up Pallets, en dat vat precies goed samen wat Egbert doet. Zijn bedrijf Pop Up Pallets is gespecialiseerd in standbouw, inrichting en verhuur van meubelen gemaakt van pallets, allemaal door Egbert ontworpen en bedacht.