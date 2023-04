Parkeeractie gaat faliekant mis: auto in puin, bestuurster naar ziekenhuis

Hier weten ze nog waar Pasen écht om draait: Wat is het geheim van de alsmaar groeiende DoorBre­kers?

Weten steeds minder mensen in ons land wat Pasen betekent, bij de christengemeente DoorBrekers in Barneveld is er natuurlijk niemand die het níet weet. Meer dan 1500 gelovigen vierden zondag een daverend Pasen. Terwijl het ongeloof om zich heen slaat in Nederland, blijft deze evangelische - die term gebruiken ze zelf niet - geloofsgemeenschap maar groeien en groeien.