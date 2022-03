Parkeerplaats in Soest onder water, 22 huishoudens zonder water

Politie is op zoek naar getuige, die overvaller van Umai Sushi To Go in Amersfoort passeerde

Aan de Paulus Borstraat in Amersfoort vond vorige week, op 16 maart, een gewapende overval op restaurant Umai Sushi To Go plaats. De politie is sinds vandaag op zoek naar een getuige die de vluchtende overvaller is gepasseerd.

10:56