Pas toen haar moeder met pensioen ging, dacht Fien: ‘Ze had al die tijd gewoon werk’

COLUMN Op de revalida­tie­af­de­ling van het ziekenhuis hoorde Fien het meest romanti­sche verhaal ooit

Het is een van de meest romantische verhalen die ik ooit heb gehoord. Renata en René ontmoeten elkaar via de telefoon. Hij draaide per ongeluk een verkeerd nummer en kreeg haar aan de lijn. Het werd zo’n leuk gesprek dat hij de dag erna nog een keertje belde. En de dag daarna ook. De telefoontjes werden dates, van de dates kwam een huwelijk en daarna volgden twee zoons.