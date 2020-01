Pasgeboren kalf komt om bij stalbrand in Kootwijkerbroek

Wie kan er nog een huis huren in Amersfoort?

7:32 De zoektocht naar een geschikte huurwoning in Amersfoort, is er een waarvoor je een lantaarntje nodig hebt. Nog nooit was het zo duur om in de stad een huis te huren in de vrije sector. Daarbij is het aanbod minimaal. Zoekers zijn wanhopig en raken gefrustreerd.