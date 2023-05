Patiënten met chronische pijn krijgen nu behandeling in Amersfoort in plaats van Baarn

Iedere lente ziet Els (67) weer tientallen kuikens onder haar raam verdrinken: ‘Dit gaat door merg en been’

Zodra Els Paardekooper (67) in de lente haar raam open zet, weet ze al hoe laat het is. Het gepiep gaat door merg en been. Het is wéér ‘foute boel’, wéér een kuiken op weg naar de verdrinkingsdood. Die situatie probeert ze al jaren te veranderen. En nu lijkt er eindelijk zicht op een oplossing.