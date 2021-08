Patrick (27) was niet de makkelijkste leerling en helpt scholieren nu met dezelfde problemen: ‘Ik herken het’

Had je verwacht dat je in het onderwijs ging werken?

,,Nee, eigenlijk niet. Ik was niet zo’n beste leerling. Ik had problemen met het motiveren van mezelf. Leren en naar school gaan vond ik niet heel leuk. Toen ik klaar was, wilde ik bij defensie of de politie werken. Ik heb een jaar integrale veiligheidskunde gestudeerd, maar dit bleek niet mijn ding. In mijn ogen was ik vooral bezig met negatieve dingen. Ik ben toen gaan kijken hoe ik mensen op een andere manier kon gaan helpen, want dat vind ik heel belangrijk.”