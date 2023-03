Paul beschouwde elke wedstrijd als een kooigevecht en dacht bij ABN aan de ABN Amro

Man (24) uit Amersfoort zet politie in Harderwijk flink aan het werk

Een 24-jarige man uit Amersfoort heeft het woensdagmorgen flink bont gemaakt in de Harderwijkse wijk Stadsweiden. Hij negeerde het stopsein van de politie en het leek erop dat hij tijdens het vluchten iets weggooide, waardoor veel agenten en ook een politiehond tevergeefs op zoek gingen in de omgeving. De man werd niet veel later aangehouden.