Wie zoet is krijgt lekkers: deze pepernotenwinkel is terug in Amersfoort en dit is waar

Waarom moet de ‘Utrechtse’ wolf een g­ps-zen­der krijgen? ‘Er lopen hier al 1 à 2 miljoen wolven rond’

De wolf die in de provincie Utrecht rondloopt, moet een halsband met gps-zender krijgen. Op die manier is het dier gemakkelijk te volgen en in de gaten te houden. Maar waar komt die behoefte om andere diersoorten onder controle te houden eigenlijk vandaan? ,,We zijn opgevoed met de gedachte dat de wolf gevaar betekent. Maar het malle is: de wolf is hier altijd geweest.”