Personeelstekort bij GGD: kinderen kunnen minder vaak langs consultatiebureau en schoolarts

Identiteit van gevonden lichaam nog altijd onbekend: ‘Wie is deze man van tussen de 70 en 80 jaar oud?’

De politie tast in het duister wie de overleden man is die donderdagochtend in het water bij de Kleine Koppel in Amersfoort is gevonden. Om te achterhalen wie hij is, deelt de politie een signalement.

21 juli