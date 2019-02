Persoon gewond geraakt bij loonbedrijf in Nijkerk

Radio Soest tast in duister over motief ‘uitzendpi­raat’

7:39 Het Agentschap Telecom (AT) in Amersfoort legt geen boete op voor de illegale inbreuk op de zender van Radio Soest in Soesterberg. De frequentie 107.9 FM werd op 23 november elf minuten lang uit de ether gedrukt door een ander programma. Doordat de ‘inbraak’ is gestopt én het AT geen hard bewijs heeft, blijft een sanctie uit.