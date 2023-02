Persoon midden op straat in Bunschoten-Spakenburg in been geschoten, mogelijke link met dode in Nijkerk

In Bunschoten-Spakenburg is woensdagmiddag op straat een persoon neergeschoten. Het slachtoffer is in het been geraakt, de dader sloeg op de vlucht. Niet lang daarna werd ook een schietincident in Nijkerk gemeld én ingetrokken. De politie vond later op dit adres wel een overleden persoon. Er wordt onderzocht of beide zaken met elkaar te maken hebben.

De schietpartij in Bunschoten gebeurde op de kruising van de Veenestraat en de Sint Nicolaasweg. Volgens de politie is er één persoon gewond geraakt. De mogelijke schutter vluchtte in een blauwe Volvo richting Nijkerk. Met behulp van een politiehelikopter wordt deze persoon gezocht.

Meerdere ambulances kwamen in Bunschoten ter plaatse om eerste hulp te verlenen. Op foto’s is te zien hoe ambulancemedewerkers met kogelwerende vesten om het slachtoffer helpen. De persoon zou aan zijn been gewond zijn geraakt en met spoed naar het ziekenhuis zijn gebracht.

Aanleiding onbekend

De aanleiding voor de schietpartij is onbekend. Het slachtoffer zou op een fiets hebben gezeten en samen met een andere fietser door de straat zijn gereden, die persoon werd niet geraakt door de kogels. De politie heeft de omgeving groots afgezet en doet op dit moment onderzoek.

Dat de verdachte meerdere schoten heeft gelost is inmiddels wel duidelijk. De schutter heeft niet alleen het slachtoffer geraakt, maar ook twee voertuigen. Een kogel is dwars door een bestelbus gegaan. In een andere auto zaten twee personen die blij zijn dat ze het incident na kunnen vertellen. ,,Ik zei nog tegen mijn collega: duiken”, reageert een van de twee.

Nog een incident in Nijkerk

Vlak na de melding van het schietincident, kwam er ook een melding van een schietpartij in Nijkerk. De politie ontkende in eerste instantie dat daar ook geschoten waren gelost. Toch werd een half uur later een traumahelikopter opgeroepen naar het adres van de melding. Ook was hier het arrestatieteam aanwezig. Er is niet duidelijk of er een verband is tussen de twee gebeurtenissen en wat er precies gaande is.

Aanhouding

Op beelden die op internet circuleren, is te zien dat een kale man in Nijkerk wordt aangehouden. Dit gebeurt naast een blauwe Volvo, die door getuigen eerder is gezien bij het schietincident in Bunschoten. Of dit ook daadwerkelijk de dader is, kon de politie nog niet bevestigen.

