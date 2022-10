Persoon raakt onwel bij snoeien van de heg in Amersfoort, traumahelikopter ter plaatse

En wéér is het raak: tuintje van Hanneke door hoveniers met de grond gelijk gemaakt

Hanneke Sevink uit Baarn is boos. Héél boos. Hoveniers maaiden donderdagmiddag een stuk door haar geadopteerd plantsoen kort en klein. En dat is niet eens voor het eerst. ‘Ik rende naar beneden toen ik hoorde dat ze bezig waren, maar toen was ik al te laat.’

7 oktober