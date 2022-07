Persoon valt door ruit tijdens ruzie in Soest

Wildwestta­fe­re­len in Amersfoort: bestuurder (27) zonder rijbewijs heeft lak aan alles en iedereen

Het is een klein wonder dat er woensdagavond bij een wilde achtervolging door Amersfoort geen gewonden zijn gevallen. In een vluchtpoging ramde een 27-jarige man uit Utrecht, die niet in het bezit is van een rijbewijs, diverse voertuigen.

14 juli