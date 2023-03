Petra's liefde maakte einde aan leven, zij wil gesprek over zelfdoding openen: ‘Voel dat ik iets moet doen’

met video Van 10 jaar bouwen naar 6 minuten film: bekijk hier hoe het Hogekwar­tier in Amersfoort werd gebouwd

De bouw van museum Naturalis, uitbreiding van de Johan Cruijff ArenA en een bijzondere boottocht van Rotterdam naar Amsterdam, die viraal ging. ‘Timelapse-tovenaar’ Bas Stoffelsen laat je in zijn ‘supersnelle films’ anders naar de wereld kijken. Zijn meest omvangrijke project is nu éindelijk klaar: de tienjarige bouw van het Hogekwartier in Amersfoort. Maar dan in 6 minuten.