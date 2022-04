Phaedra (16) danst al sinds ze 3 is élke dag: ‘Ik droom van mijn eigen dansstudio’

Op je derde al op dansles: is dat niet wat jong?

,,Mijn ouders vonden het belangrijk dat ik, mijn broer en zusje al jong op een sport gingen. We zijn vrij actieve kinderen. Als klein meisje was ik aan het stuiteren door de kamer. Dansen past bij mij, dus ik ben blij dat ze dat toen gedaan hebben. Ik heb het echt nodig! Een tijdje terug had ik corona en kon ik niet naar school en niet naar mijn dansschool. Ik vond het vreselijk saai, had te veel energie en voelde me zelfs een beetje somber. Ik ben niet goed in stilzitten.”