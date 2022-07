Pieter de Vos drong aan op onderzoek naar vervuiling Westdijk, en ondanks sanering heeft hij nog vragen

Politie verspreidt beeld van man die in Nijkerk in paal klimt en bewakings­ca­me­ra sloopt

De politie in Nijkerk heeft beelden vrijgegeven van een man die in Nijkerk een bewakingscamera vernielt. Dat gebeurde op 30 april. Te zien is hoe de man, gekleed in een lichte hoodie en jeans, in een paal klimt en de camera sloopt.

8 juli