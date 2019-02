Pijnlijk: ambtenaren Amersfoort maken grappen over cliënt

Eerste kapronde voor westelijke ontslui­ting zaterdag gereed

19:54 Nog vier dagen en de kap van de eerste 1500 van in totaal 3500 bomen in het plangebied van de westelijke rondweg in Amersfoort is voltooid. Volgens de gemeente Amersfoort wordt het werk, tegenvallers daargelaten, zaterdag afgerond.