‘Pilaar’ voor Nederlandse pinksterbeweging Else Vlug overleden op 85-jarige leeftijd

Else Vlug (85) is op 85-jarige leeftijd in haar woonplaats Voorthuizen overleden. Samen met haar man Peter, medeoprichter en oud-directeur van Stichting Opwekking, heeft zij een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van de pinksterbeweging in Nederland. Passie en zorg voor kinderen en jongeren vormden de rode draad in haar leven.

Else Vlug werd in 1934 geboren als derde kind in het gezin van Elisabeth en Karel Hoekendijk, oprichter en leider van de opwekkingsbeweging Stromen van Kracht. In haar tienerjaren ging ze aan de slag als jeugdleidster voor de Nederlands-Hervormde Kerk in Haarlem. Daar ontmoette ze ook Peter Vlug, met wie ze een aantal jaar later zou trouwen. Ze kregen samen vier kinderen.

Haar roeping: het evangelie aan kinderen uitleggen

Nadat ze enige jaren een kindertehuis hadden geleid, raakten Else en Peter intensief betrokken bij het werk van Stromen van Kracht. Tijdens samenkomsten en ontmoetingsdagen leidde Else vaak de zang- en aanbiddingsdiensten, waar ze enorm van genoot. Het viel haar echter op dat de kinderen zich verveelden, omdat er voor hen geen programma was. Dus verzamelde ze de kinderen om zich heen om ze op hun eigen niveau en op een creatieve manier het evangelie uit te leggen. Dat was het begin van een uitgebreid kinderwerk, met als uitgangspunt dat het ook voor kinderen een feest moest zijn om naar een conferentie te gaan. En dat kinderen recht hadden op goed geestelijk voedsel. Else had haar roeping gevonden.

Kinderwerk en kinderboeken

Volledig scherm Op de 49e editie van de Opwekking in het pinksterweekend van 2019 kwamen 75.000 christenen bijeen op het immense festivalterrein in Biddinghuizen. © Foto Freddy Schinkel Zo ontstond het idee voor kinderkampen, en werd ook de basis gelegd voor het latere kinderwerk tijdens de Pinksterconferenties die Stichting Opwekking jaarlijks organiseert. Else was lange tijd verantwoordelijk voor het kinderprogramma tijdens de conferentie. Daarnaast was ze van aanvang betrokken bij Stichting Kinderwerk Timotheüs, die materialen ontwikkelt voor geloofsopvoeding. Else schreef de verhalen voor deze trainingsmaterialen en voor de kinderkampen. Het schrijven bleek haar op het lijf geschreven, en al gauw verscheen het Bijbeldagboek Schatgraven, waar inmiddels generaties kinderen mee zijn opgegroeid. Er volgden nog ruim 25 (kinder)boeken, waaronder Weid mijn lammeren (1988) en de biografie over het leven van haar en Peter: En wij hebben het geloof behouden (2000). De Bruidegom komt (2007) was haar eerste Bijbelroman, een paar jaar later gevolgd door Elisa en de profetenzonen (2012). Na dit boek besloot Else haar pen neer te leggen.

Marian Geeve, coördinator Timotheüs, geloofsopvoeding Opwekking: ,,Door haar vastberadenheid, een hart vol liefde en bewogenheid en een krachtige visie om de volgende generatie in het geloof op te voeden tot een sterk leger voor God heeft ze vele kinderen en jongeren kunnen bereiken.’’

Quote Tot haar laatste dagen was Else intens betrokken bij alles wat Opwekking deed Ruben Flach, directeur Stichting Opwekking

Ruben Flach, directeur Stichting Opwekking: ,,Else was altijd vol vuur over haar Heer en Heiland. De boodschap van het evangelie en het belang van het vuur van de Heilige Geest in het leven van iedere christen kon niet duidelijk genoeg gepredikt worden. Tot haar laatste dagen was Else intens betrokken bij alles wat Opwekking deed, en vooral bij wat we publiceerden. We zullen haar missen maar zijn dankbaar dat haar wens van de laatste dagen is ingewilligd. Ze verlangde intens naar de ontmoeting met Jezus. We bidden de familie en in het bijzonder Peter Vlug troost en vrede toe.”

De stichting Opwekking meldt dat ze deze geestelijke moeder van velen enorm dankbaar is voor haar passie voor kinderen en haar tomeloze inzet voor Gods koninkrijk.

De dankdienst voor het leven van Else Vlug is vrijdag 8 november in Voorthuizen. De begrafenis zal in kleine kring plaatsvinden.