Plaatjes jatten van internet? Dat mag niet! Evert Kwok uit Zwolle wint rechtszaak

Bewoners uit Vermeer­kwar­tier zijn inbraken zat en beginnen buurtwacht

7:02 Een recent gevormde buurtwacht tegen inbraken in het Vermeerkwartier heeft merkbaar effect en krijgt wellicht navolging in aangrenzende buurten. Het aantal inbraken dat de laatste weken sterk steeg in de buurt, is volgens de initiatiefnemers sinds de inzet van de buurtwacht tot nul gereduceerd.